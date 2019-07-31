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Keban Kaymakamı Tepeli'den Bahçeli köyüne ziyaret

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli Bahçeli köyünü ziyaret etti.

31.07.2019 12:46 Keban Kaymakamı Tepeli'den Bahçeli köyüne ziyaret
Keban Kaymakamı Ersin Tepeli Bahçeli köyünü ziyaret etti.
Bahçeli köyünde köy muhtarı Kamil Doğan ve vatandaşlarla görüşen Tepeli, sıkıntılar ile görüş ve önerileri dinledi.
Tepeli, sorunları yerinde görüp incelemeler yaptıklarını, vatandaşları tanımaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, fırsat buldukça vatandaşlarla buluşup, isteklerini dinleyip, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Kaymakam Tepeli daha sonra şehit polis memuru Orhan Akpınar'ın Bahçeli köyündeki baba evini ziyaret etti.
Şehidin ailesiyle görüşen Tepeli, "Vatandaşlarımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin emaneti siz kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum" dedi.

Ersin Tepeli, Kamil Doğan, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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