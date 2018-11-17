Keban Kaymakamı Tepeli, Köyleri Ziyaret Etti

Keban
Kaymakamı Ersin Tepeli
, köy gezilerine başladı.
Kuşçu ve Örenyaka köylerini ziyaret eden Kaymakam Tepeli, köy muhtarlarından ve vatandaşlardan sıkıntıları dinlerken, aynı zamanda köylerdeki tarımsal çalışmalar hakkında da çiftçilerden bilgi aldı.
Örenyaka köyünde Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan yol çalışmalarını da inceleyen Tepeli, zaman zaman köyleri ziyaret ederek hem vatandaşlarla buluşmak hem de sıkıntıları yerinde görüp dinlemek istediğini söyledi.
Ersin Tepeli,Keban
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:17