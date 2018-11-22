Keban Kaymakamı Tepeli, Köyleri Ziyaret Etti

Keban
Kaymakamı Ersin Tepeli
, Akçatepe ve Topkıran
köylerini ziyaret ederek, Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan yol çalışmalarını inceledi.
Akçatepe ve Topkıran köylerini ziyaret eden Kaymakam Tepeli, köy muhtarı ve vatandaşlardan sıkıntılarını, istek ve taleplerini dinledi.
Tepeli, ilçeye en uzak köyleri ziyaret etmekten, sıkıntılarını yerinde görüp incelemekten ve vatandaşları tanımaktan memnun olduğunu belirterek, "Fırsat buldukça vatandaşlarımızla buluşup isteklerini dinleyip sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapacağız." dedi.
Ersin Tepeli,Topkıran,Keban
22 Kasım 2018 Perşembe 12:56