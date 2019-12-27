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Keban Kaymakamı ve Belediye Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.

27.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:50 Keban Kaymakamı ve Belediye Başkanı AA'nın
Kaymakamı Ersin Tepeli ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "", "yaşam" ve "" kategorilerini inceleyen Kaymakam Tepeli haber kategorisinde "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde "15 Temmuz Şehitler Köprüsü", "spor" kategorisinde ise "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafa oy verdi.
Belediye Başkanı Atlı ise haber kategorisinde "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde "Huzur yaylası", spor kategorisinde ise "Beytullah'ın Azmi" isimli fotoğrafı seçti.
Tepeli, yaptığı açıklamada, fotoğrafların tamamını incelediğini ve hepsini çok anlamlı bulduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.
Atlı da, hepsinin birbirinden değerli fotoğraflar olduğunu dile getirerek, "Emek verilmiş. Emeklerine sağlık. Oy verirken çok zorlandım." dedi.

Anadolu Ajansı, Fethiye Atlı, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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