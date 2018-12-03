Keban Kaymakamlık Futsal Turnuvası

Keban
Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğünce futsal turnuvası düzenlendi.
Keban Kapalı Spor Salonu'nda 14 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın ilk maçını Kaymakamlık
Spor ve Gençlik Spor yaptı.
Keban Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Murat Keskin
, yaptığı konuşmada, gençlerin düzenli fiziksel alışkanlığa özendirilmesi, bireyleri spor yapmaya teşvik ederek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için ilçemizde kurumlararası iş birliğini artırmak amacıyla turnuva düzenlediklerini kaydetti.
Keskin, "Karşılaşmaların centilmence geçeceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."dedi.
Maç, Kaymakamlık Spor 13 - Gençlik Spor 7 maç skoru ile sona erdi.
Keskin,Kaymakamlık,Keban
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:41