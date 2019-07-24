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Keban MYO'da iki program daha açıldı

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) iki yeni program daha açıldı.

24.07.2019 12:40 Keban MYO'da iki program daha açıldı
Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) iki yeni program daha açıldı.
Keban'da 29 yıldır eğitim veren, Fırat Üniversitesine bağlı Keban MYO'da açılan Çevre Koruma ve Kontrol Bölümüne 25, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne de 25 öğrenci alınacak.
Keban MYO Müdürü Prof. Dr. Kadir Demirelli, yaptığı açıklamada MYO'nun kuruluşundan bugüne 29 yılda 2 bin 999 öğrenci mezun ettiğini belirtti.
"Yüksekokulumuz, donanımlı akademik kadrosu, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ve idari personelleriyleöğrencileri, laboratuvar ve atölyelerine ek olarak mezuniyet öncesi iş tecrübesi kazandırarak, geleceği hazırlamanın gayret ve çabası içerisinde." diyen Demirelli, şunları kaydetti:
"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknik ara eleman yetiştiren kurumlarından biri olan yüksekokulumuz, nitelikli, çağdaş, yüksek düzeyde bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmek için mesleki yeterliliği olan, gelişen teknolojileri takip eden topluma ve insanlığa hizmet eden, ülke kalkınmasına katkı sağlama hedefini taşımaktadır. YÖK'ün program açma kriterleri doğrultusunda gerekli koşulların yerine getirilebilmesi için gösterilen çabalar sonucu okulumuz bünyesine 2 program daha ilave edilmiş olup 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için hizmet verebilir hale getirilmiştir. Yüksekokulumuzu tercih eden tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılı olmalarını dileriz."

Fırat Üniversitesi, Fırat, Keban, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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