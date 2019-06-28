28.06.2019 13:19
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Keban Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına yem çağrısı

Keban Ülkü Ocakları

Keban Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, sokak hayvanları için yem bırakılması çağrısında bulundu.

Keban Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, sokak hayvanları için yem bırakılması çağrısında bulundu.
Keban Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Albayrak, başlattıkları, "Bir yem de senden olsun" adlı kampanya kapsamında sokak hayvanlarına yem verdi.
Albayrak, yaptığı açıklamada, herkesten sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını beklediklerini ifade ederek, sokakta yaşayan hayvanlar için duyarlı olunması gerektiğini belirtti.
"Hayvanlara yem ve su verelim." diyen Albayrak, bunu yapmanın insanlık görevi olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Keban , Kültür Sanat

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