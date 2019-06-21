21.06.2019 14:28
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2 yaşındaki çocuğun üzerine 150 kiloluk mangal devrildi

Gaziantep'te pikniğe giden Bulur ailesinin 2 yaşındaki çocuklarının üzerine 150 kilo ağırlığındaki mangal devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep 'te pikniğe giden Bulur ailesinin 2 yaşındaki çocukları Ahmet Bulur, üzerine yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki mangalın devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çocuk kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

AİLECEK PİKNİĞE GİTTİLER

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan Ejder ve Selma Bulur çiftçi, 16 Haziran Pazar günü 3 çocukları ile birlikte kebap yapmak için Karpuzatan mevkiinde bulunan piknik alanına gitti. Baba Ejder Bulur'un kömürü tutuşturmak için hazırlık yaptığı yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki mangal çocukların üzerine devrildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Mangalın altında kalan 2 yaşındaki Ahmet Ejder, piknik alanında bulunan diğer vatandaşların da yardımıyla mangalın altından çıkarılarak Oğuzeli Devlet Hastanesine götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Gaziantep kent merkezindeki bir özel hastaneye götürülen çocuk, kafasından aldığı darbe sonucu yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülen çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze Yeşilkent Mezarlığı'nda öğle namazının ardından defnedildi.

2 yaşındaki çocuğun üzerine 150 kiloluk mangal devrildi
Kaynak: İHA
oğuzeli , 5 g , çocuk , gaziantep , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(4)
ŞAŞKIN:Yanlış okumadıysam 150 kg mangal devrilmiş çocuğun üzerine 150 kg ne koydun içine yaaa Allah rahmet eylesin...
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ÖZBAY:Allah rahmet eylesin 150 kiloluk mangal mı olur
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CUMA GÖÇER:BELEDİYE MANGAL YAPTIRDIMI MESİRE ALANINA, HA TAMAM HİZMET ETTİ . BURAYA KADAR GÜZEL. PEKİ BU ÇÜRÜR BAKIMA İHTİYAÇ DUYAR DİYE NEDEN DÜŞÜNMEZ? SÖYLÜYORUM ÇÜNKÜ AKILLI İNSANLAR İMANLI MERHAMETLİ İNSANLAR BU ÜLKEYİ YÖNETMEDİKÇE İSTER MUHTAR İSTER CUMHUR U REİS OLSUN BU ÜLKE BEBECİKLERİN VE YİTİP GİDEN CANLARIN ÖNÜNE DE GEÇMEK MÜKÜN OLMAZ. . .
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İLAHİİ:150 kg luk mangal mı olur. yazık olmuş yavruya. Allah sabır versin
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