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Kebapçıdaki yangın ucuz atlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir iş yerindeki yangın ucuz atlatıldı.

15.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:25
Kebapçıdaki yangın ucuz atlatıldı
Aydın 'ın Efeler ilçesinde bulunan bir iş yerindeki yangın ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında ızgara tezgahının üstünde bulunan bacadaki yağların tutuşması sonucu yangın çıktı. İş yeri sahibi hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri iş yerindeki yangını söndürürken iş yerinde incelemede bulundu.

Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Kızılay, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

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