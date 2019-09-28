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Kebapçıyı arkadan vurdular

Mersin'in Tarsus ilçesinde iş yerini kapatmaya çalışan kebapçıyı arkasında vurdular.

28.09.2019 14:11Kebapçıyı arkadan vurdular
Mersin'in Tarsus ilçesinde iş yerini kapatmaya çalışan kebapçıyı arkasında vurdular. Kafasında ve sırtında yaralanan şahsın durumu iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Girne Mahallesi Sait Polat Bulvarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İmamın Yeri adlı iş yerini kapatmaya çalışan kebapçı İmam K., adlı kişiye motosiklet ile geçmekten olan 2 kişi arkadan seslendi. Dönmesine fırsat vermeden av tüfeğiyle ateş eden kişiler, daha önceden husumet olduğu iddia edilen kebapçı İmam K.'yı çeşitli yerlerinde yaraladı. Hastaneye kaldırılan İmam K. kafasında ve sırtının çeşitli yerlerinde saçma yarası olduğu tespit edildi. İmam K. hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, olaya karışan E.Ç. ve F.Ç. adlı şüpheliler Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Girne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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