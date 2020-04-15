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Kebir'den 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 500 bin TL'lik bağış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk bağışçısı olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Türkiye'de 'Kebir' firması ile tanınan Karadeniz Kardeşler Gıda şirketi 500 bin TL'lik bağışla katıldı.

15.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:42
Kebir'den 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 500 bin TL'lik bağış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk bağışçısı olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Türkiye'de 'Kebir' firması ile tanınan Karadeniz Kardeşler Gıda şirketi 500 bin TL'lik bağışla katıldı.

Tüm dünyayı etkileyen Korona virüs salgını sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Türkiye'nin her yerinden bağışlar sürüyor. 13 Nisan itibariyle 1 milyar 613 Milyonluk bağışın toplandığı kampanyaya Trabzon'dan da çeşitli firmalardan destekler geliyor.

Türkiye'de 'Kebir' markası ile tanınan Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 500 bin TL bağışladı. Bugün itibariyle bağış kampanya hesabına gönderilirken, Karadeniz Kardeşler Gıda Şirketi, Türkiye'nin yaşadığı bu zor günleri geçirmesinde önemli bir destek vermiş oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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