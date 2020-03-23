Keçi dağda mahsur kaldı
Sinop'un Adabaşı mevkisinde bir keçi dağda mahsur kaldı.
23.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:33
Sinop 'un Adabaşı mevkisinde bir keçi dağda mahsur kaldı.
Sinop'un Adabaşı mevkisinde küçükbaş hayvanları olan Ahmet Çolakoğlu, keçilerini otlatmak üzere araziye çıkarttı. Otlayan keçilerden biri uçurumun aşağısına indi. Keçilerden biri dağın aşağısına inince mahsur kaldı. Ahmet Çolakoğlu, keçisinin kurtarılması için yardım istedi. - SİNOP
Sinop'un Adabaşı mevkisinde küçükbaş hayvanları olan Ahmet Çolakoğlu, keçilerini otlatmak üzere araziye çıkarttı. Otlayan keçilerden biri uçurumun aşağısına indi. Keçilerden biri dağın aşağısına inince mahsur kaldı. Ahmet Çolakoğlu, keçisinin kurtarılması için yardım istedi. - SİNOP
Kaynak: İHA
Etiketler : Ahmet Çolakoğlu, Sinop, Güncel