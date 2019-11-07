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Keçiborlu Belediyespor'da yaprak dökümü

Isparta 1.Amatör Futbol Ligi'nde sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ancak önce Gelendostspor ve ardından Emrespor'a mağlup olarak bu hedefinden uzaklaşan Keçiborlu Belediyespor'da yaprak dökümü yaşandı.

07.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:00 Keçiborlu Belediyespor'da yaprak dökümü
Isparta 1.Amatör Futbol Ligi'nde sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ancak önce Gelendostspor ve ardından Emrespor'a mağlup olarak bu hedefinden uzaklaşan Keçiborlu Belediyespor'da yaprak dökümü yaşandı.

Alınan art arda yenilginin ardından fatura teknik kadro ve bazı futbolculara çıktı. Teknik Direktör Hakan Şimşek'in yanı sıra, futbolcular Hüseyin Daş, Şaban Aksoy, Emrah Sansar, Servet Güneş, Galip Karatosun ve Demirhan Güney ile yollar ayrıldı.

Diğer yandan, Keçiborlu Belediyespor Kulübü Yönetimi, Teknik Direktör Hakan Şimşek ile yollarını ayırdıkları oyunculara futbol hayatlarında başarılar diledi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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