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Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nihat Bülbül, keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları ile taban mozaiği buldu.

27.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:02Keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları buldu
KAHRAMANMARAŞ'ın ilçesinde çobanlık yapan Nihat Bülbül, keçileri otlatırken tarihi hamam ve kilise kalıntıları ile taban mozaiği buldu. Yöre halkı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi kalıntıların turizme kazandırılmasını istiyor.

Mahallesi'nde çobanlık yapan Nihat Çoban, bir hafta önce keçileri otlattığı Tetceğiz mevkiinde mozaik taban mozaiği fark etti. Mozaiğin çevresindeki yıkık duvarların üzerinde haç ve bazı şekiller olduğunu gören Nihat Bülbül, "Burasının tarihte Roma ya da Bizans döneminde yaşantı yeri olduğunu büyüklerimiz söylerdi. Hamam ve kilise olarak kullanılmış, eskiden buraya kiremit borularla su getirilmiş ve yerleri hala duruyor. Keçilerimi otlatırken tesadüfen bu mozaik kalıntılarına rastladım, sanırım burası kilisenin temeli, burası eğer temizlenirse daha belirgin ortaya çıkacak" dedi.

TURİZME KAZANDIRILMALI

Yeşilova Mahalle Muhtarı Özgür Demir de bulunan mozaik ve taşların bir tarih olduğunu söyledi. Demir, "Burası önceden beri kilise yeri olarak biliniyor ancak mahallelimiz çobanı keçilerini otlatırken bu mozaikleri bulmuş. Yıkılmış ve harap durumda olan bu alanın temizlenip, turizme kazandırılması lazım. Burada bir tarih yattığı ortadadır. Bakanlığımızın burada bir çalışma yaparak gün yüzüne çıkarmasını talep ediyoruz. Kilise, hamam ve bu yörede yaşayan insanların evleri burada, yapılar harap vaziyette. Gelecek nesillerimize buraları restore ederek kazandırmamız gerek" diye konuştu.

Yöre halkı da kilisenin haç ve bazı sembollerinin yıkık duvarlar arasında olduğunu belirterek tarihi kalıntıların turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

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- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Yeşilova, Andırın, Güncel

Kaynak: DHA

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