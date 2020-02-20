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Keçilerin kavgasına hortumlu çözüm

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir çiftçi, birbirlerini boynuzlayarak yaralayan keçilerine ilginç bir çözüm buldu.

20.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:37
'ın ilçesinde bir çiftçi, birbirlerini boynuzlayarak yaralayan keçilerine ilginç bir çözüm buldu. Hayvanlarını bir bir yakalayan çiftçi, boynuzlarına hortum takarak yaralanmalarının önüne geçti.
Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış aylarından dolayı 4 ay boyunca ahırlarda bekletilen keçilerin kavgası çiftçileri ilginç bir yöntem bulmasına neden oldu. Çiftçi, birbirlerini boynuzlayarak yaralanmalarına neden olan hayvanlarını bir bir yakalayıp boynuzlarına hortum taktı. Boynuzlara takılan hortum ve borular sayesinde kavga eden keçilerin yaralanmasının önüne geçildi. Bugüne kadar 4 keçisi kavgalar nedeniyle boynuzlanarak telef olan çiftçi, çözümü ancak bu şekilde bulduğunu ifade etti.
(Serdar Gükçe-Hazım Gökçe/İHA)
Keçilerin kavgasına hortumlu çözüm

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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