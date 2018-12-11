Keçilerini Ararken Kaybolan Çiftçiyi Afad Kurtardı

11 Aralık 2018 Salı 18:30



11 Aralık 2018 Salı 18:30

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde keçilerini ararken kaybolan çiftçi Tahsin Alpaslan, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.Gerger'de çiftçilik yapan Tahsin Alpaslan, iki gün önce kaybolan keçilerini aramak için araziye çıktı. Alpaslan, gece saatlerine kadar eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında arazide baygın bulunan Tahsin Alpaslan, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hipotermi geçirdiği belirlenen Alpaslan'ın yapılan tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Adıyaman