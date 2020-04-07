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Keçiören Belediyesi iki günde 10 bin maske dağıttı

Keçiören Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iki günde 10 bin maske dağıtıldı.

07.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:44
Keçiören Belediyesi iki günde 10 bin maske dağıttı
Keçiören Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iki günde 10 bin maske dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde iki günde 15 bin maske üretildi. Üretim kapasitesinin artırılarak kamu kurum ve kuruluşlarının da maske ihtiyaçlarına destek verilecek.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, salgınla mücadele kapsamında belediye bünyesinde üretimine başladıkları maskelerin ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldığını belirterek şunları kaydetti:
"İlk etapta 2 günde 10 bin adet maske dağıttık. Üretim kapasitemizi artırarak kamu kurum ve kuruluşlarımıza da maske ve dezenfektan desteği vereceğiz. Önümüzdeki günlerde belediyemiz bünyesinde ürettiğimiz 50 bin dezenfektanı vatandaşlarımıza dağıtacağız. Vatandaşımız evlerinde kalsın, biz onlara ihtiyaç duydukları her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Keçiören, Güncel
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