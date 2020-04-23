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Keçiören Belediyesinden üstü açık otobüsle 23 Nisan konseri

? Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında üstü açık otobüsle konser düzenledi.

23.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:56
Keçiören Belediyesinden üstü açık otobüsle 23 Nisan konseri
? Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında üstü açık otobüsle konser düzenledi.
Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye konservatuvarı tarafından çocuklara ve gençlere yönelik repertuvarla hazırlanan konser, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Konseri balkonlarından izleyen çocuklar ve aileleri de sanatçıların seslendirdiği eserlere eşlik etti.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edilen 23 Nisan'ın aynı zamanda TBMM'nin açılışının da 100'üncü yılı olduğunu hatırlattı.
23 Nisan'ın, Türkiye'nin bağımsızlığını bütün dünyaya duyurduğu gün olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Altınok, Milli Mücadele esnasında çocukların da cephede yer alarak bu sürece katkı verdiğini kaydetti.
Altınok, şöyle devam etti:
"Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. Bu yüzden çocuklarımızı çok seviyoruz. Bu bayram milletimizin ve devletimizin aynı zamanda gelecek bayramıdır. Geleceğimiz aydınlık ve mutlu olsun. Devletimizi ve Cumhuriyetimizi kuran başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve beraberindeki silah arkadaşlarıyla birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz." ?
Keçiören'in yakın tarih sahnesinde önemli bir yer edindiğini de belirten Altınok, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını 6 ay boyunca Keçiören'deki karargahtan yönettiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Keçiören, 23 Nisan, Güncel , Haber
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