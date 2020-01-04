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Keçiören'de balık tezgahlarına denetim

Keçiören Belediyesi, kurduğu özel ekiple balık satışı gerçekleştirilen tezgahlara yönelik eş zamanlı denetimler başlattı.

04.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:52 Keçiören'de balık tezgahlarına denetim
Belediyesi, kurduğu özel ekiple balık satışı gerçekleştirilen tezgahlara yönelik eş zamanlı denetimler başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler ve gıda mühendislerinden oluşan ekipler, semt pazarlarında balık satışı yapan tezgahlara yaptıkları eş zamanlı denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde ürünleri imha ederek pazarcılara da yasal işlem uyguluyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşların taze ürün almaları ve güvenli alışveriş yapmaları için ilçe genelinde rutin denetimlerin yanı sıra balık denetimlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.
Kış aylarının vazgeçilmezi olan balığın olası bir zehirlenme vakasına yol açmaması için özel bir denetim ekibi kurduklarını ifade eden Altınok, şunları kaydetti:
"Hileli ürün satılırsa haram olur, vebal olur. Kaliteli ürün satılırsa bereket olur, helal olur. Çürük mal satmak günahtır, helalinden olan ise berekettir, duadır. Ülkemizde balık tüketim oranı oldukça düşük. Balık tüketmeyi tercih eden vatandaşlarımızın da gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak için veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan bir denetim ekibi kurduk. Ekibimiz semt pazarlarımızda bulunan balık satış noktalarını büyük bir titizlikle denetliyor."

Keçiören, Güncel

Kaynak: AA

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