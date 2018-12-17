Keçiören'de Çocuklar Çok Değerli

Keçiören
Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM), Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği'nin (ÜZYEÇDE) ortaklaşa yürüttüğü atölye çalışmaları için ikinci dönem kayıtlar 2 Ocak'ta başlayacak.
Çocuklar, okul sonrası zamanlarını etkili ve verimli geçirmeyi amaçlayan atölye çalışmaları kapsamında hem eğleniyor hem de farklı yeteneklerini keşfediyor. Çocukların gelişim özelliklerine göre atölyelere yönlendirme yapılıyor. Akıl Oyunları
Atölyesinde çocuklar, stratejik düşünme yönlerini geliştiriyor. Robotik Atölyesinde kodlamadan, 3D tasarıma, 3D basımdan ürün geliştirmeye yönelik ileri düzey bilgisayar kullanma becerileri kazanıyor. Tasarla Yap Oyna Atölyesinde ise çocuklar; basit elektrik, elektronik, hidrolik ve mekanik oyuncak yaparak öğreniyor. Resim, müzik atölyeleri ile sanatsal, jimnastik, okçuluk ile spor becerilerini geliştirirken, farklı çalışmalar da yapma imkanı bulunuyor.
Düşünceler somutlaştırılıyor
Özel Yetenek Atölyesi sayesinde çocuklar proje bazlı çalışarak düşüncesini somutlaştırma imkanı bulurken, farklı yaş gruplarına göre yürütülen atölyelere, aileler de bir kez eğitimlere katılabiliyor. "Keçiören'in çocukları mutlu" ifadesini kullanan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, çocukların yaşadıkları olayları, edindikleri deneyim ve tecrübeleri oyunlaştırarak anlatan Oyun Masal Atölyesinin de yoğun ilgi gördüğü vurguladı. Çocuk eğitimi ve çocuğun yetiştirilmesinde aile eğitiminin önemini belirten Ak, "O nedenle aileyi de bu atölye çalışmalarına dahil ediyor, çocukların kişisel gelişimlerini yetenek, bilgi olarak destekliyoruz. Sanat, bilim, akıl, drama temelli atölyelerimizde alanında uzman eğitmenlerimiz çocuklarımızın mutlu bir çocukluk geçirmeleri noktasında renkli etkinlikler de gerçekleştiriyorlar" dedi. - ANKARA
Keçiören
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:05