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Keçiören'de kömürlükte çıkan yangın korkuttu

Keçiören'de kömürlükte çıkan yangın korkuttuANKARA - Ankara Keçiören'de bir binada çıkan yangın paniğe sebep oldu.

29.08.2019 19:18
Keçiören'de kömürlükte çıkan yangın korkuttu
ANKARA - Ankara Keçiören'de bir binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Binada dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.
Keçiören'de bulunan Esinti sokakta bir binanın kömürlüğünde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kavacık karakoluna bağlı polis ekipleri binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenenler ise ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı. Küçük bir çocuk ve yangına müdahale ettiği sırada üzerine kimyasal madde sıçrayan itfaiye eri ise hastaneye sevk edildi.
Keçiören'de kömürlükte çıkan yangın korkuttu

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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