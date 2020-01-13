Haberler » Güncel » Keçiören'de köpeklerin yaraladığı kedi korumaya alındı - Haber

Keçiören'de köpeklerin yaraladığı kedi korumaya alındı

Keçiören Belediyesi, köpeklerin yaraladığı kediyi tedavi ederek koruma altına aldı.

13.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:26Keçiören'de köpeklerin yaraladığı kedi korumaya alındı
Belediyesi, köpeklerin yaraladığı kediyi tedavi ederek koruma altına aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, sosyal medya hesabı üzerinden 19 Mayıs Mahallesi'nde köpekler tarafından yaralanan kedinin durumunu bildirmesi üzerine Belediye Başkanı Turgut Altınok, ekiplere konuyla ilgilenmeleri talimatını verdi.
Kedinin tedavisini yapan veteriner hekimler, belediyeye ait hayvan barınağına götürdükleri kediyi aşıladı ve diğer sağlık kontrollerinden de geçirdi.
Altınok, konuya ilişkin açıklamasında, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz kış aylarında donma tehlikesi yaşayan hayvanlarımız için oldukça hassas çalışmalar yapıyor. Duyarlı vatandaşlarımız da gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak bu konuda taleplerini rahatlıkla iletebiliyor. Bu anlamda Keçiören'de vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde bu tür problemleri kolayca çözüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs, Keçiören, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:36  İzmir'de korkutan yangın - Haber
12:36  Denizli kayıp genç süs havuzunda ölü bulundu - Haber
12:36  Osmaniye pazarcı, boş arazide ölü bulundu - Haber
12:36  İstanbul-143 bin öğrencinin burs maratonu - Haber
12:31  Başkan Örki sahaya indi - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:37:15