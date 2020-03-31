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Keçiören'de Kovid-19 nedeniyle evlere teknik servis desteği

Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinde su, doğal gaz ve elektrik arızalarını gidermek için ekip oluşturdu.

31.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:16
Keçiören'de Kovid-19 nedeniyle evlere teknik servis desteği
Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerinde su, doğal gaz ve elektrik arızalarını gidermek için ekip oluşturdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi" tarafından vatandaşlara market, eczane, su ve doğal gaz dolum talebi gibi hizmetler veriliyor. Ayrıca su, doğal gaz ve elektrik arızası ihbarında bulunulan evlere de teknik ekip yönlendiriliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşların, sokağa çıkmadan sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için hizmet çeşitlerini artırdıklarını belirtti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede yerel yönetimlerin desteğinin önemine değinen Altınok, şunları kaydetti:
"Devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla vatandaşımızın koronavirüsten etkilenmemesi için imkanlarını seferber ediyor. Bizler de belediyeler olarak bu salgın hastalık dolayısıyla sokağa çıkmaktan imtina eden, özellikle 60 yaş üstü vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği '14 altın kurala' uyulmasını kolaylaştırmak ve vatandaşımızın herhangi bir endişeye kapılmamasını sağlamak için gerekli olan hizmeti veriyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Turgut Altınok, Keçiören, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Keçiören'de Kovid-19 nedeniyle evlere teknik servis desteği - Haberler

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