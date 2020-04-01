Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Keçiören'de üretilen 50 bin dezenfektan vatandaşlara dağıtılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye tesislerinde dezenfektan üretim kapasitesinin artırıldığını ve gelecek günlerde 50 bin dezenfektanın vatandaşlara dağıtılacağını bildirdi.

01.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:22
Keçiören'de üretilen 50 bin dezenfektan vatandaşlara dağıtılacak
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye tesislerinde dezenfektan üretim kapasitesinin artırıldığını ve gelecek günlerde 50 bin dezenfektanın vatandaşlara dağıtılacağını bildirdi.
Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ilçede alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.
Virüs tehdidi üzerine belediye tesislerinde dezenfektan üretiminin arttırıldığını bildiren Altınok, "Koronavirüs salgını nedeniyle artan dezenfektan talebini karşılamak için üretimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Vatandaşımız için 50 bin adet dezenfektanın dağıtımına da gelecek günlerde başlayacağız." bilgisini aktardı.
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek açıklaması yapan Altınok, "Nice zorlukları omuz omuza aşmış ecdadın torunları olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelemizi de millet olmanın bilinci ve disipliniyle sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.
"Birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz"
Keçiören Belediyesi olarak salgınla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü ve vatandaşlara kolaylık sağlandığını belirten Altınok, "Sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşımıza el uzatarak, 60 yaş üstü vatandaşımızın alışveriş, ev tadilatı ve marangoz işleri gibi taleplerini karşılayarak bu zor günleri el ele aşmanın gayreti içerisindeyiz. Pazar yeri işgaliye bedellerini de 2 ay süreyle erteleyerek pazarcılarımıza destek olduk." değerlendirmesini yaptı.
Evde kalan vatandaşların güzel vakit geçirmesi için bazı etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Altınok, "Evlerinde kalmaya özen gösteren Keçiörenli hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilmesi için de 'Haydi Keçiören Balkonlara' sloganıyla Nisan ayı boyunca hareket halindeki üstü açık otobüsümüzle konserler düzenleyeceğiz. 'Kitap Çağır' sistemini kurarak vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan online ortamdan kitap talep etme imkanı sağladık. Bu destek kapsamında ilçemizde de bir yardım kampanyası başlatıp parti ve düşünce ayrımı gözetmeksizin birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Turgut Altınok, Koronavirüs, Keçiören, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Keçiören'de üretilen 50 bin dezenfektan vatandaşlara dağıtılacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir ilçemizde 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı Haberler
Bir ilçemizde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya’da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

13:53: Almanya'da yaşlılar ve çocuklara yardım kampanyası - Haber 13:53: Malatya'da iş yerleri de dezenfekte ediliyor - Haber 13:53: Gömeç Belediyesi 65 yaş üstü için seferber oldu - Haber 13:53: İstanbul - Çanakkale yolunda ateş ölçerli sıkı tedbir - Haber 13:52: Antalya'da kumarhane gibi kullanılan apartman dairesindeki 6 şüpheli gözaltına alındı - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber