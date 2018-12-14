Keçiören'de Yemen'e Yardım Kampanyası

Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak
, " Yemen
'de zor şartlar altında yaşayan kardeşlerimize bir nebze de olsa destek olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile bir grup vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı
ile Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan "Yemen'e Sessiz Kalma" hareketine destek vermek için bağışta bulundu.
Ak, Belediye Binası önünde yaptığı açıklamada, Yemen'de yaşanan açlık krizine duyarsız kalmamak ve "Yemen'e Sessiz Kalma" hareketine destek için Keçiörenliler başta olmak üzere tüm vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağırdı.
Ak, "Yemen'de zor şartlar altında yaşayan kardeşlerimize bir nebze de olsa destek olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.
Açıklamanın ardından Mustafa Ak ve vatandaşlar, Ziraat Bankası
'na giderek TDV'nin hesabına bağış yaptı.
14 Aralık 2018 Cuma 16:47