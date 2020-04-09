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Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesi yarın yapılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyetin 100'üncü yılını sembolleştirecek vizyon projeleri, Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesinin yarın yapılacağını bildirdi.

09.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:12
Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesi yarın yapılacak
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyetin 100'üncü yılını sembolleştirecek vizyon projeleri, Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesinin yarın yapılacağını bildirdi.
Altınok, yazılı açıklamasında ihale için başvuru yapan firmaları titizlikle incelediklerini ve 20 firmanın ön yeterlilik alarak ihaleye katılma hakkı elde ettiği belirtti.
Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını ülkeye ve başkente yakışır bir törenle 2021 yılında gerçekleştireceklerini vurgulayan Altınok, şu bilgileri verdi:
"Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara 'ya hakim bir noktada nikah kıymak isteyenler için nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara'nın göz bebeği haline gelecek."
Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçilerin 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını seyredebileceğini kaydeden Altınok, "Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçerisinde 1000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören'in doğal yapısını anlatan üç farklı tarzda tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Turgut Altınok, Keçiören, Ankara, Güncel
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