Keçiören'deki kariyer fuarına 35 üniversite, 7 bin öğrenci katıldı

'Geleceğimi Belirliyorum Kariyer Fuarı'nda üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Başarmanın yolu inanmaktan ve çok çalışmaktan geçer. Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunmaz. En değerli ve kalıcı başarı tırnaklarla kazıyarak elde edilen başarıdır. Her başarıda mutlaka fedakarlık da vardır" dedi.Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde 18-19 Şubat tarihlerinde Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğimi Belirliyorum Kariyer Fuarı'nda 7 bin öğrenciye kariyer planlaması ve sınav öncesi hedef belirleme konularında seminerler düzenlendi. Devlet üniversiteleri ile özel üniversiteleri bir araya getiren fuara toplamda 35 üniversite katıldı. Uzman eğitimci ve öğretim görevlileri tarafından düzenlenen seminerlerin ardından üniversiteler tarafından kurulan tanıtım stantlarında öğrencilere çeşitli bilgiler de verildi. Fuara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, siyasi parti temsilcileri, eğitimci, öğretmen ve öğrenciler katıldı."Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz"Başkan Altınok salondakilere hitaben yaptığı konuşmada, "Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Paris, Londra, New York gibi tek mevsimin yaşandığı değil dört mevsimi olan nadir ülkelerden biriyiz. Devlet malı beytülmaldir. Rabbim, 'Her şeyi affederim ama kul hakkını asla affetmem' diyor. Ayrıca 'Rüşvet alan da veren de melundur, cehennemliktir, bizden değildir.' Yani dürüst olacağız, beytülmale, herkesin hakkına el sürdürmeden çalışacağız. Yorulmadan, mesai mefhumu olmaksızın çalışacağız. 'Oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü boşuna söylenmemiştir. Birbirimize muhabbetle yaklaşacağız, sevgimiz olacak, zorlaştırmayacağız kolaylaştıracağız, uzaklaştırmayacağız yakınlaştıracağız, nefret ettirmeyeceğiz müjdeleyeceğiz" dedi."Bugün için değil gelecek için plan yapın"Başarı konusunda Fatih Sultan Mehmet'i örnek gösteren ve salondaki öğrencilere bir dizi önerilerde bulunan Başkan Altınok, "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. Ama tahta geçer geçmez hemen İstanbul'u fethetmedi. Önce yetiştirildi, sonra tahta geçirildi. 7 dil ile birlikte astronomi, fizik, harp tarihi ve devletler tarihini çok iyi biliyordu. Böylelikle Bizans'ı çökertip, bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır. 22 milyon kilometrekareye hükmetmiş bir devletin torunlarıyız. Ecdadımız 22 milyon kilometrekarelik topraklara hakim olmuş, bütün dünyaya hakkı, adaleti ve nizamı getirmiştir" diye konuştu.Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:"Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Bir nesil gidecek yeni bir nesil gelecek. Sizler devletimizin geleceğini inşa edeceksiniz. Aranızdan cumhurbaşkanı, bakan, mimar, doktor, milletvekili, belediye başkanları çıkacak. Ancak çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarı yok. Öz güveniniz yüksek olsun. Araştırın, geliştirin, farklı ne yapılabilir bunlara kafa yorun. Hedef, ilke ve ülküleriniz yüksek olsun. İnanmazsanız başaramazsınız. Zor ve uzak gelen şeylere, 'Olabilir mi?' derseniz başarılı olamazsınız. Hedefiniz için koşarsanız başarılı olursunuz. Hayat çizginiz de hep düz olmalı. Önünüzde uzun bir hayat var, bugüne göre değil gelecek planınızı yaparak kararlar verin. Her başarıda mutlaka fedakarlık vardır. Aynı zamanda hepimizin bütün insanlığa, ülkemize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluğumuz var.""Bilgi sermayedir"Dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelere dikkati çeken Altınok, "Dünya farklı bir yere gidiyor. Dünyanın en güçlü şirketleri bilgi şirketleri. Bilgi ve teknolojiye sahip olan devletler şuan dünyanın en güçlü devletleridir. Bilgi ve teknolojiye sahip olmayan devletler ise güçlü devletlerin pazarları konumundadırlar. Asırlık sanayi ve petrol şirketleri var ama bilişim şirketleri zenginlik açısından onları sollamış durumda. Bu şirketlerin sermayesi de bilgidir" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA