Keçiören İçin Söyle Projesi' ile Aldıkları Tepkileri Anlattılar

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın desteğiyle geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen, sosyal medyada büyük ilgi gören Keçiören İçin Söyle Projesi, 'Alim Gitme Pazara' ve 'Karpuz Kestim Yiyen Yok' türkülerini seslendiren 32 kişinin müzik performansını gün yüzüne çıkarmıştı. Ankara'nın farklı bölgelerinde ve Keçiören'in sembolik noktalarında türkü söyleyen çeşitli meslek gruplarına mensup 32 kişiden 4'ü, 'Keçiören İçin Söyle Projesi ile aldıkları tepkileri anlattı.Yıllardır amatör olarak Türk Halk Müziği ile uğraştığını, çalıştığı kurumda Türk Halk Müziği korosunda faal olarak türkü söylediğini belirten Gazi Hasan Çaylak, "Türkü söylemek ve bağlama çalmak benim dünyamın bir parçası" diyerek projeye katıldığını vurguladı. Çocukluğunda hayatına dahil ettiği türküyü bir daha bırakmadığını kaydeden Çaylak, "Keçiören İçin Söyle Projesi benim için hem eğlenceli hem de bir Keçiörenli olarak gurur verici oldu. Seçmelere katılarak 32 kişilik grubun içerisine dahil edildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Ayrıca amatör olarak bağlama, klavye ve org da çalabiliyorum. Askerde arkadaşlarım sürekli türkü söylememi isterdi. Askerliğimi Diyarbakır'da yaptığım için amatör olarak 'Diyarbekir' isminde bir türkü yazıp, besteledim. Kışlanın içerisinde bu türküm meşhur olduğundan arkadaşlarımın dilinden düşmüyordu" dedi."Projeyle potansiyelimi görmüş oldum"Kuaför eğitmeni olarak çalışan Songül Penez, Keçiören Belediyesi korosunda türkü söylemeye başladıktan sonra daha öz güvenli hale geldiğini ifade etti. Penez, hocasıyla istişare ederek projenin elemelerine katılıp 32 kişilik grubun içerisinde yer aldığını kaydetti. Projenin sosyal medyada yayınlamasının ardından ailesinden ve yakın arkadaşlarından olumlu geri bildirimler aldığını söyleyen Penez, "Herkes çok güzel türkü söylediğimi ifade etti. Arkadaşlarım arayarak tebrik etti. Aileme izlettiğimde özellikle annem çok duygulandı. Arkadaşlarım tarafından 'ünlü oldun' diye şakalar yapıldı. Keçiören İçin Söyle Projesi'ne gönüllü olarak katıldım. Keçiören Belediyesi bu projeyle potansiyelimizi sergilememiz için imkan sağladı" diye konuştu."Keçiören belediyesi beni motive etti"2010 yılında Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği Korosu'nda 2 yıl yer alan, hemşirelik yapan ve 10 yıldır da Keçiören'de yaşayan Nermin Yıldız, Keçiören Belediyesinin sosyal ve kültürel aktivitelerinden her zaman faydalandığını belirtti. Sahneye almaya amatör sunuculukla ve okuduğu şiirlerle başladığını dile getiren Yıldız, "Keçiören Belediyesi sosyal ve kültürel çalışmaları güzel yapıyor. İnsana dokunan, oldukça ekili faaliyetler düzenliyor. Hikayesi olan her şeyi severim. Her türkünün bir hikayesi olduğundan, türkü olan her yerde bulunmaktan keyif duyuyorum. Keçiören Belediyesi, bizim de bir hikayemizin olmasına vesile oldu. Beni bu konuda motive eden Keçiören Belediyesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Ev hanımı olduğunu dile getiren Seher Alınaner, Keçiören Belediyesinin açtığı birçok kursa katılarak son 6 yıldır da müzikle uğraştığını; aynı zamanda bağlama, keman ve bendir çaldığını ifade etti. Sosyal ve kültürel faaliyetlere yoğun ilgi gösteren Alınaner, Keçiören Belediyesi konservatuvarında solistlik de yapmış.Keçiören İçin Söyle Projesi'ne, bağlama hocasının önerisiyle gönüllü olarak katılan Alınaner, "Böyle bir projenin olduğunu bağlama hocamdan duydum. 32 kişilik grubun içerisinde ismimi görünce çok heyecanlandım. Proje tamamlandıktan sonra telefonum hiç susmadı ve yakınlarımdan çok keyifli geri bildirimler aldım. Böyle bir projenin içerisinde olduğum için kendimle gurur duydum. İyi ki Keçiören'de yaşıyorum. Bize bu fırsatı veren başkanımıza ve Keçiören Belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA