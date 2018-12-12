Keçiören'in Kahraman Polisi İçin Anma Etkinliği

İstanbul Beşiktaş
'ta 2016 yılında bombalı terör saldırısında şehit düşen 21 yaşındaki polis memuru Oğuzhan Duyar, şehit oluşunun 2. yıl dönümünde isminin yaşatıldığı Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulunda anıldı. Anma programına Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak
ile Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da katıldı.
İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında hain terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucunda şehit olan 21 yaşındaki polis memuru Oğuzhan Duyar, şehit oluşunun 2. yılında Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından anıldı. Aslen Konya
doğumlu olan ancak Keçiören'de büyüyen Duyar için düzenlenen anma etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler çeşitli sunumlarla ve gösterilerle şehidi yad etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından savaş dönemi canlandırılarak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu. Aysima Candan isimli öğrenci ise askerlere ve polislere ithaf ettiği mektubu ile büyük alkış aldı. Çeşitli kahramanlık şiirlerinin okunduğu etkinlikte hatim duası okunarak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
"Şehitler ölümsüzdür"
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Kahraman şehidimiz Oğuzhan Duyar'ın, biricik evladımızın şehit oluşunun 2. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldik. Oğuzhan, Keçiören'de büyüyen, bu okulda okuyan kahraman bir polisti. Beşiktaş'ta gerçekleştirilen hain saldırıda şehit oldu. Yüreğimize ateş düştü ama şehitlerimiz vatan ve millet uğruna yaptıkları mücadeleyle ölümsüzleştiler. Şehitlerimiz vatan için akıttıkları kanla ve vermiş oldukları canla sevgili Peygamber Efendimize komşu oldular. Bu bakımdan bizler de millet olarak birlik ve beraberliğimizi daim kılmak için hassas davranmalıyız. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
"Gelecek nesillere örnek olacak"
Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da kahraman polise rahmet ve başsağlığı dileyerek, "Keçiören'de yaşayan şehidimiz gelecek nesillere örnek olacak, vatan ve millet sevgisi anlamında ismi ilçemizin daha birçok yerinde yaşatılacaktır. Çocuklarımıza milli ve manevi bilinci aşılayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
İstanbul,Beşiktaş,Keçiören
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:20