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Keçiören Kent Konseyi kuruldu

Keçiören Belediyesince ilçedeki Sivil Toplum kuruluşları (STK), kamu kuruluşu, siyasi parti, üniversite temsilcileri ve esnaf gruplarının yer aldığı Keçiören Kent Konseyi kuruldu.

31.10.2019 16:12Keçiören Kent Konseyi kuruldu
Keçiören Belediyesince ilçedeki Sivil Toplum kuruluşları (STK), kamu kuruluşu, siyasi parti, üniversite temsilcileri ve esnaf gruplarının yer aldığı Keçiören Kent Konseyi kuruldu.
Belediye Meclis Salonunda yapılan kurulda Keçiören Kent Konseyi başkanlığına oy birliğiyle Hayrettin Dede Hasgül getirildi.
Programda açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'de belediyelerin çok kötü yönetildiğini belirtti.
Altınok, "Devlette yük değil, devletin yükünü alan, kentine ve şehrine hak ettiği ve layık hizmetleri yapan bir belediyecilik yasasına Türkiye'nin acilen ihtiyacı var." dedi.
Belediyelerin şehirlerle ilgili aldığı kararlarda vatandaşın da söz hakkına sahip olması gerektiğini aktaran Altınok, bütün mahallelerde, apartmanlarda kent konseyi gönüllülerinin olmasının işlerini kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

Kent Konseyi, Keçiören, Güncel

Kaynak: AA

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