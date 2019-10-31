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Keçiören Kent Konseyi kuruldu

Keçiören Kent Konseyi kurulduANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşu, siyasi parti, üniviersite temsilcileri ile esnaf gruplarının bulunduğu Keçiören Kent Konseyi kuruldu.

31.10.2019 18:09
Keçiören Kent Konseyi kuruldu
ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşu, siyasi parti, üniviersite temsilcileri ile esnaf gruplarının bulunduğu Keçiören Kent Konseyi kuruldu. Başkanlığa, oy birliğiyle Dede Hayrettin Hasgül seçildi.
Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, üniversite temsilcileri, kamu kuruluşu ve esnaf gruplarının bulunduğu Keçiören Kent Konseyi kuruldu. Keçiören Belediyesi Meclis Salonunda yapılan kurulda, Kent Konseyi'nin başkanlığına oy birliğiyle Dede Hayrettin Hasgül seçildi.
Kurulda konuşan ve Yerel yönetimlerin şehirlerle ilgili alınan kararlarda vatandaşın da söz hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Altınok, kent konseyi gönüllülerinin apartman ve mahallelerde olmasının işlerini kolaylaştıracağını söyledi.
Keçiören Kent Konseyi kuruldu

Kent Konseyi, Keçiören, Genel

Kaynak: İHA


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