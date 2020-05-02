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Keçiören parklarının gübresi pazar atıklarından elde ediliyor

Keçiören Belediyesi, semt pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıklarını çevre dostu gübre haline getirerek park ve bahçelerde kullanıyor.

Keçiören parklarının gübresi pazar atıklarından elde ediliyor
02.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:33
Keçiören Belediyesi, semt pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıklarını çevre dostu gübre haline getirerek park ve bahçelerde kullanıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, ilçede kurulan 43 semt pazarından toplanan sebze ve meyve atıklarını gübre üretim merkezindeki kompost makinesiyle çevre dostu gübre haline getiriyor.
Burada üretilen gübreleri Keçiören'in dörtbir yanındaki park ve bahçelerde kullanıyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kompost makinesiyle ürettiğimiz aylık 400 ile 800 kilogram arasındaki organik gübremizi ilçemizdeki park ve bahçelerde kullanıyoruz. Laboratuvar ortamındaki testlerde birinci sınıf kalite ölçümlerine sahip olan gübrelerimiz aynı zamanda çevre dostu bir özelliğe sahip" değerlendirmesini yaptı.
"Çevreye karşı duyarlılık, sorumluluk gerektirir"
Kompost makinesinin "Sıfır Atık Projesi" projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edildiğini ve bu çalışmayla belediyenin gübre giderlerinin de azaldığını ifade eden Altınok, şunları kaydetti:
"Çevreye karşı duyarlılık sorumluluk gerektirir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, ülke kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Turgut Altınok, Keçiören, Güncel, Haber

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