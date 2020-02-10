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Keçiörengücü: 1-0

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Caner Ak (xx), Murat Temel (xx), Burak Cansız (xx)BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Aykut (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Murat Uçar (xxx), Jasmin Scuk (x) (Dk. 46 Obertan (x), Mücahit (xx), İbrahim (xxx), Hamroun (xx), Emrah (xxx), Sissoko (x) (Dk.

10.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:20Keçiörengücü: 1-0

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Murat Temel (xx), Burak Cansız (xx)

BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Aykut (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Murat Uçar (xxx), Jasmin Scuk (x) (Dk. 46 Obertan (x), Mücahit (xx), İbrahim (xxx), Hamroun (xx), (xxx), Sissoko (x) (Dk.55 Oltan Karakullukçu (x), Pote (xxx) (Dk. 74. Batuhan Artaslan (x)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Erdi (xx), Burak (xx) (Dk. 71 Madinda (x), İshak (xx), Abdulkadir (xx), Uğur (xx), Kone (x), (Dk. 82 Devrim (x), Samet (x), Dialiba (x), Cem (x) (Dk. 70 Bokila (x), Hüsamettin (xx)

SARI KARTLAR: Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Pote, Sehic, Hasan Hatipoğlu, Aykut (BB Erzurumspor) - Dialiba, Erdi (Keçiörengücü)

KIRMIZI KART:  Emrah Başsan (BB Erzurumspor)

GOL: Dk. 67 Pote (BB Erzurumspor)

TFF 1'inci ligin 21'inci haftasında olumsuz hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenen maçta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü'nü Pote'nin 67'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta ev sahibi takımdan 6 futbolcu, konuk ekipten de 2 oyuncu hakem Caner Ak'tan sarı kart gördü. BB Erzurumspor'da sarı kartı bulunan Emrah Başsan da maç sonunda hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 38'e çıkaran BB Erzurumspor, ligde ikinci basamakta yer alırken, Keçiörengücü ise maç fazlası ile 29 puanla 6'ncı sırada kaldı.


- Erzurum

Hasan Hatıpoglu, Emrah, Güncel

Kaynak: DHA

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