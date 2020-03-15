Keçiörengücü: 1-1
STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Murat Altan (xx)ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Evren (xxx), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Hakan Barış (x)(Dk. 72 Sinan x), Celil (xx), Uğurcan (xx), Samican (xx) (Dk. 78 Umut ?), Roni (x) (Dk.
15.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:36
STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Murat Altan (xx)ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Evren (xxx), Hakan Çinemre (xx), Canberk (xx), Hakan Barış (x)(Dk. 72 Sinan x), Celil (xx), Uğurcan (xx), Samican (xx) (Dk. 78 Umut ?), Roni (x) (Dk. 87 Utku ?), Ahmet (xx), Eren (xx)KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Erdi (xx), Abdulkadir (xx), Samet (xx), Hüsamettin (xx), Süleyman (xx), Madinda (x) (Dk. 76 Burak ?), İshak (xx), Dialiba (x) (Dk. 88 Devrim ?), Bokila (x)(Dk. 70 Cem x), Mendy (xxx)GOLLER: Dk. 44 Evren ( Adanaspor ), Dk. 30 Mendy (Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Bokila, Abdulkadir (Keçiörengücü)TFF 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Adanaspor, sahasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.3'üncü dakikada Keçiörengücü'nde Mendy, sol kanattan çizgiye indi. Mendy'nin ortasında top, Adanaspor savunmasından döndü. Topu önünde bulan Süleyman'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.30'uncu dakikada Keçiörengücü sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir'in ortasında savunmanın arasından yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1.44'üncü dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Samican geçti. Samican'ın içeri ortasında topa yükselen Evren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.73'üncü dakikada orta alanda topu kazanan Keçiörengücü'nde Madinda, cezasahasının sağ çaprazındaki Cem'e pasını aktardı. Cem, topu soluna çekip şutunu çekti. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Spor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Spor
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı