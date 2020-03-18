Keçiörengücü, 6 haftadır galibiyete hasret
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.
18.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:02
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ligde 22. haftada konuk ettiği Altay 'ı 2-0 yenen Keçiörengücü, bu maçtan sonraki 6 karşılaşmada 3 puana ulaşamadı.
Bir sonraki hafta deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Keçiörengücü, bu maçın ardından İstanbulspor ile 0-0, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde 26. haftada konuk ettiği düşme hattında yer alan Boluspor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisi, sonraki hafta ise deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Keçiörengücü, 28. hafta maçında ise deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde ilk devreyi 28 puanla 3. sırada bitiren Keçiörengücü, Süper Lig'e yükselme hesapları yapmaya başlamıştı. Sezonun ikinci yarısında ilk devredeki performansından uzak bir grafik çizen ve oynadığı 11 maçın sadece birini kazanabilen Keçiörengücü, 35 puanla 10. sırada yer alıyor.
Keçiörengücü, 29. hafta maçında 21 Mart Cumartesi günü ligde şampiyonluk hesapları yapan Bursaspor'u konuk edecek.
Ligde 22. haftada konuk ettiği Altay 'ı 2-0 yenen Keçiörengücü, bu maçtan sonraki 6 karşılaşmada 3 puana ulaşamadı.
Bir sonraki hafta deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Keçiörengücü, bu maçın ardından İstanbulspor ile 0-0, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Ligde 26. haftada konuk ettiği düşme hattında yer alan Boluspor'a 1-0 yenilen başkent temsilcisi, sonraki hafta ise deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Keçiörengücü, 28. hafta maçında ise deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde ilk devreyi 28 puanla 3. sırada bitiren Keçiörengücü, Süper Lig'e yükselme hesapları yapmaya başlamıştı. Sezonun ikinci yarısında ilk devredeki performansından uzak bir grafik çizen ve oynadığı 11 maçın sadece birini kazanabilen Keçiörengücü, 35 puanla 10. sırada yer alıyor.
Keçiörengücü, 29. hafta maçında 21 Mart Cumartesi günü ligde şampiyonluk hesapları yapan Bursaspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor
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