04 Aralık 2018, 15:24
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Keçiörengücü-Galatasaray Maçı Suat Arslanboğa'nın

Keçiörengücü-Galatasaray Maçı Suat Arslanboğa

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.



Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın yapılacak maçların hakemleri şöyle:

13.00 Keçiörengücü- Galatasaray: Suat Arslanboğa

14.45 Ümraniyespor- 1461 Trabzon: Hakan Ceylan

17.00 Boluspor- Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka

18.30 Altay- Kayserispor: Volkan Bayarslan

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler Suat Arslanboğa,Galatasaray,Türkiye Kupası

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