Keçiörengücü-Galatasaray Maçı Suat Arslanboğa'nın

<br><br>Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın yapılacak maçların hakemleri şöyle: <br><br>13.00 Keçiörengücü-Galatasaray: Suat Arslanboğa<br><br>14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon: Hakan Ceylan<br><br>17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka<br><br>18.30 Altay-Kayserispor: Volkan Bayarslan<br><br>20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler