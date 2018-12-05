Keçiörengücü - Galatasaray Maçını 6 Katlı Binanın Çatısından Telefon ile Canlı Yayın Yaptı

Vatandaşlar, Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ilk ayağında Ankara
'da oynanan Keçiörengücü- Galatasaray
maçını çatı ve balkonlardan izledi.
Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ilk ayağında evinde Galatasaray'ı ağırlayan Keçiörengücü, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu müsabakada bilet almayan vatandaşlar maçı binaların çatısından ve balkonlardan izledi. 6 katlı binanın çatısına çıkan bir kişinin ise o sırada telefonuyla takipçilerine sosyal medyada canlı yayın yaptığı görüldü. O anlar ise sosyal medyada hızla yayılarak esprilere konu oldu. - ANKARA
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:10