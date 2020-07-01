Keçiörengücü Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Keçiörengücü Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
01.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:34
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta Menemenspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan Keçiörengücü, pazar günü Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başladı. Aktepe stadında ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon çalışması ardından 5'e 2 top kapma ile devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren idman yapılan çift kale maç ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor, Haber
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