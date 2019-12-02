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Keçiörengücü kupada galibiyet için Malatya'ya uçtu

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya'ya uçtu.

02.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:12Keçiörengücü kupada galibiyet için Malatya'ya uçtu
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya'ya uçtu.

Sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası karayolu ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçen mor menekşeler 16: 05 uçağı ile maçın oynanacağı Malatya'ya hareket etti. Yeni Malatya Stadında oynanacak mücadele yarın saat 14: 30'da başlayacak. Maçın hakemi Burak Şeker olurken, yardımcılığını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Can Alp yapacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor kupaya bu maç ile dahil olurken, Keçiörengücü 3. Turda dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Somaspor ve Siirt İl Özel İdaresi Spor'u eledi. - ANKARA

Batı Çalışma Grubu, Türkiye Kupası, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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