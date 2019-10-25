Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Ligin 9. haftasında Keçiörengücü'nü sahasında 3-1 yenen Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Ligin yenilmeyen tek takımını yenmeyi başardık." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Zor bir maç oynadıklarını dile getiren Özköylü, şunları kaydetti:

"Maçın zor olacağı maçtan önce oynadığımız rakibe baktığımız zaman çok net belli oluyordu. Çünkü oynadığı 8 maçta hiç mağlup olmamış, sadece 3 gol yemiş, ligin en istikrarlı ve en tempolu oynayan, birbirini çok iyi tanıyan, artık sahada öylesine ezbere bir oyun tarzı belirlemişlerdi. İlk yarı çok iyi başladık. 30. dakika 2-0 öne geçtik. Her şeyi doğru yaptık. Onları oynatmadık, önlerini kestik."

İlk 30 dakika rakiplerine çok fazla oynama imkanı vermediklerini dile getiren, öne geçtikten sonra oyuncuların koruma psikolojisine girebileceğine işaret etti.

Oyuncularının çok büyük bir onur ve karakter mücadelesi ortaya koyduğunu dile getiren Özköylü, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Ligin tek yenilmeyen takımını yenmeyi başardık. Bu bize nasip oldu. Keçiören takımını da kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynadık. Böyle bir takımı yenmiş olmak bizim için çok moral ve motivasyon kaynağı oldu." ifadesini kullandı.

Keçiörengücü cephesi

Keçiörengücü teknik direktörü Hamdi Yılmaz ise Bolu'ya, çok zorlanacaklarını bilerek geldiklerini vurguladı.

İki bireysel hatanın golle sonuçlandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu durum ilk devre oyunumuzu da etkiledi. Takım biraz demoralize oldu. İkinci yarı iyi başladık hatta Boluspor 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla hücumları geliştirdik. Riskler aldık. Bu risklerin sonucunda golü bulduk. Golden sonra da yine yakaladık. Eğer yakaladığını atamıyorsan netice kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle Boluspor'u tebrik ediyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Namağlup olduğumuzu hiçbir şekilde gündeme getirmiyorduk. Ama oynadığımız 8 maçın sonrasında namağlup bizdik. Bugünkü maçın çok zor olacağını biliyorduk, biz de pozisyonlar yakaladık ama olmadı."