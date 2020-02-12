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Keçiörengücü'nde Altay maçının hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Altay'la karşılaşacak olan Keçiörengücü yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

12.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:42Keçiörengücü'nde Altay maçının hazırlıkları sürüyor
TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında 'la karşılaşacak olan Keçiörengücü yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Pazar günü 'de Altay'la karşılaşacak olan Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanla sürdürdü. İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon ve dar alanda gruplar halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarında bulunan mor-beyazlı ekip ofansif oyun ağırlıklı çalışmanın ardından oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Aktepe, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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