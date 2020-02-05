Keçiörengücü'nde, BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Türkiye Futbol Federasyonu
Başkent ekibi, TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde, Aktepe Stadı'nda yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından teknik taktik çalışmalar gerçekleştirildi. - ANKARA
, Erzurumspor Kulübü
, Spor Kaynak: İHA