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Keçiörengücü'nde, BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

05.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:05Keçiörengücü'nde, BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Başkent ekibi, TFF 1. Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde, Aktepe Stadı'nda yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından teknik taktik çalışmalar gerçekleştirildi. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Spor

Kaynak: İHA

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