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Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış

Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, hafta sonu oynayacakları Boluspor maçının bilet gelirleri ile birlikte yönetim, futbolcu ve kulüp personelinden toplamda 400 bin Türk Lirası'nı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlayacaklarını açıkladı.

04.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:11Keçiörengücü'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış
Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, hafta sonu oynayacakları maçının bilet gelirleri ile birlikte yönetim, futbolcu ve kulüp personelinden toplamda 400 bin Türk Lirası'nı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlayacaklarını açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında medya mensupları ile bir araya gelen Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Basın davetini 15 gün önce geçtiğimiz günlerde yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Bugün de bir şehit vermişiz. Ülkece çok üzülüyoruz. Biz de bunun için Keçiörengücü Spor Kulübü olarak bir karar aldık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ile birlikte hafta sonu oynayacağımız Boluspor maçının bilet geliri ile birlikte toplayacağımız yaklaşık 400 bin TL'yi Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfın'a bağışlayacağız. Nacizhane yapabildiğimiz bunlar. Bundan sonrası içinde elimizden geldiğince bazı şeyler yapabiliriz. Keşke bu olaylar yaşanmasa. Keşke hiç şehit vermesek. Tekrardan Allah hepsine rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Boluspor, TSK, Spor

Kaynak: İHA

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4.03.2020 15:53:19