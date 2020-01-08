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Keçiörengücü taktik çalıştı

TFF 1. Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Keçiörengücü, akşam antrenmanında taktik çalıştı.

08.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:26Keçiörengücü taktik çalıştı
TFF 1. Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren Keçiörengücü, akşam antrenmanında taktik çalıştı.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Keçiörengücü günü çift idmanla geçirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde akşam gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü. İdman öncesinde Özbalta futbolcular ile kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5-2 top kapma çalışması ile devam etti. Son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışan Başkent temsilcisinde Serkan Özbalta yer yer idmanı durdurarak oyuncuları ile tek tek ilgilendi.

Keçiörengücü, Antalya kapındaki ilk hazırlık maçında yarın saat 16.00'da MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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