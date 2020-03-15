Keçiörengücü tesislerini dezenfekte etti
Keçiörengücü, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında tesislerini dezenfekte etti.
15.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:15
Keçiörengücü, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında tesislerini dezenfekte etti.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı spor camiasında önlemler alınmaya devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, amatör branşlar ve futbol okullarında eğitime ara vermesinin ardından tesislerini dezenfekte etti.
Personel ve futbolcular ile bilgilendirme toplantısı yapan mor-beyazlılar, önlemleri en üst düzeyde çıkararak faaliyetlerine sadece futbol A takımı ile devam ediyor. - ANKARA
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı spor camiasında önlemler alınmaya devam ediyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, amatör branşlar ve futbol okullarında eğitime ara vermesinin ardından tesislerini dezenfekte etti.
Personel ve futbolcular ile bilgilendirme toplantısı yapan mor-beyazlılar, önlemleri en üst düzeyde çıkararak faaliyetlerine sadece futbol A takımı ile devam ediyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor
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