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Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti

Ağrı'nın Hamur ilçesinde iki gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

14.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:06Keçisi kayalıklarda mahsur kalan besicinin yardımına AFAD yetişti
'nın ilçesinde iki gün boyunca kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Erdoğan köyünde küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan Mehmet Şerif Demir, eve döndüğünde bir keçinin kaybolduğunu fark etti.
Dağlık alanda iki günlük aramanın ardından keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını gören Demir, kendi çabalarıyla hayvanı indiremeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden ekipler, tırmanış ekipmanları yardımıyla kayalıklara çıkarak keçiyi kurtardı.
Besici Demir, keçisi için seferber olan AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Hamur, Ağrı, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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