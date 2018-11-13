Kedem'de Bilimsel ve Kültürel Değerler Öğretiliyor

Keçiören
Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KEDEM, teknolojiden doğa bilimlerine, görsel sanatlardan Türkçenin doğru kullanımına kadar birçok konuda eğitim verdiği kursiyer öğrencilerle geleceği inşa etmeyi sürdürüyor.
Keçiören'in birçok noktasında faaliyet gösteren KEDEM'in Aktepe
'deki merkezinde Fen ve Doğa Kulübü öğrencileriyle kayaç koleksiyonundan oluşan taşların farklılıkları incelenerek, yaprak ve deniz kabuğu fosili yapıldı. Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileri de pastel boya ile resim tamamlama tekniğini öğrendi. Çaldıran
'daki kurs merkezinde, Bilişim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri Photoshop
başlangıç eğitimi alarak çeşitli tasarımlar yaptı. KEDEM'in Tepebaşı
'ndaki merkezinde ise Türkçe ve Yazarlık Kulübü öğrencileri çeşitli süslemelerle el sanatları eğitimi aldı.
Lösemili Çocuklar Haftası unutulmadı Mevlana
KEDEM'in kurs merkezinde Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek için lösemi hatası olan öğrencilerin velileri çocuklarının hastalık sürecini KEDEM öğretmenleriyle paylaştı. Diğer KEDEM öğrencileri de hasta olan arkadaşını anlamak ve onlara destek olabilmek için el ele vererek çeşitli faaliyetlerde bulundu. Velilere öğretmenler arasında kurulan dayanışma ilişkisi büyük takdir aldı.
"Yerel yönetimler olarak eğitime katkı sunmalıyız"
Bilimin ve geleneklerin bir arada öğretildiği KEDEM'de başarılı işler yapıldığını, eğitilmiş bir nesli geleceğe hazırlamak konusunda azami gayret gösterdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Çocuklarımıza hem bilimsel hem teknolojik hem de kültürel değerlerin öğretildiği kurs merkezlerimizde, vatanına ve milletine bağlı nesiller yetiştiriyoruz. Ülkemizin gelişmişlik seviyesini artırmak için çağa ayak uyduran, her türlü gelişmeden haberdar olan bir nesil aynı zamanda dışa bağımlılığı azalan bir Türkiye
demektir. Bu anlamda eğitim konusunda stratejik adımlar atmak, yerel yönetimler olarak da eğitime katkı sunmak bizlerin en önemli vazifesidir. Kursiyer öğrencilerimiz için hazırladığımız eğitim programlarını, okul dışı etkinlikleri bilimsel çalışmalarla güçlendirmeyi hedefleyen, aynı zamanda da kültürel değerlerin öğrenilmesine katkı sunan türde şekillendiriyoruz. Bu azim ve gayretle her bir öğrencimizin başarıya ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu. - ANKARA
Tepebaşı,Keçiören