Diyarbakır
'da yaşayan basın mensubu Fatih
Suruç, şiddete uğrayan sokak hayvanları için çektiği kedi belgeseline YouTube'de gala yaptı.
Aslen Şanlıurfalı olan ve hayatını Diyarbakır'da sürdüren Fatih Suruç, son dönemlerde televizyonlarda karşısına sıkça çıkmaya başlayan sokak hayvanlarına şiddet görüntülerine dayanamayarak belgesel çekmeye karar verdi. Kamerasını eline alan ve yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonucu kedi belgeselini hazırlayan Suruç, çalışmasına geçtiğimiz gün YouTube'de gala yaptı. Yüzlerce kişinin izlediği galada Suruç'un çalışması tam not aldı.
Çektiği belgesel ile ilgili bilgi veren Suruç, belgeselinin ön gösterimini sosyal medya platformu olan YouTube'de gerçekleştirdiğini söyledi. Suruç, "Yüzlerce insana ulaşıp galamızı yaptık. Öncelikle belgeseldeki konuşmacılara ve galaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Uzun çalışmam sonunda belgesel filmimiz belirlediğimiz gün ve saat de yayına girdi ve güzel bir sosyal medya galası gerçekleştirdik. Umarım bu çabamız sokak kedilerine ve diğer sokak hayvanlarına karşı az da olsa bir bilinç oluşturmuştur. Belgeselimiz bir farkındalık projesidir. İnsanlardan ricamız YouTube Özgün Sahne kanalında projenin daha çok insana ulaşmasını sağlamak için bize destek olmalarıdır" dedi. - DİYARBAKIR
Fatih,Diyarbakır
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:14