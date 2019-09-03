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Kedi beslenme meselesi kavgaya dönüştü

Eskişehir'deki bir binadaki vatandaşlar arasında, ortak kullanım alanında kedi besleme meselesi sebebi ile çıkan tartışma kavgaya dönüşünce olay karakolluk oldu.

03.09.2019 16:32 Kedi beslenme meselesi kavgaya dönüştü
Eskişehir'deki bir binadaki vatandaşlar arasında, ortak kullanım alanında kedi besleme meselesi sebebi ile çıkan tartışma kavgaya dönüşünce olay karakolluk oldu.

Odunpazarı Emek mahallesinin Eralp sokağında bir binanın ortak kullanım alanında önceki gece kedi beslenme meselesi gerginliğe sebep oldu. Taraflar arasında darp, tehdit, hakaret olayının yaşanması üzerine olaya polis müdahil oldu. Binadaki 6 kişi birbirinden şikayetçi olunca polis olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Polis, Yaşam

Kaynak: İHA

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