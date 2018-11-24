Kedi Evlerini Minik Eller Boyadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'nın "Mutlu Patilerle Elele" projesine katkı amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından korunmaya muhtaç çocuklara hizmet veren Gölcük Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Hizmetleri sitesine, kedi evi verildi. Kurumda kalan çocukların, doğa ve hayvan sevgisiyle büyümeleri için yapılan etkinlikte, çocuklar ve kurum yöneticileri hep birlikte kedi yuvalarını boyadılar. Çocukların kedi evlerini kendilerinin boyamasıyla sokak hayvanlarına karşı daha da duyarlı hale gelmeleri amaçlanıyor.

HEP BİRLİKTE BOYADILAR

Proje kapsamında Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Gölcük Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Hizmetleri sitesine 10 adet Kedi Evi verildi. Sokak kedilerinin özellikle kış dönemlerinde içerisinde kalabileceği kedi evleri, kurumda kalan çocuklar ve yöneticiler tarafından boyandı. Kedi evlerini istedikleri renge boyayarak eğlenen çocuklar, evleri kurumun bahçesindeki uygun yerlere yerleştirdi.

STK VE OKULLARA DA VERİLİYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sokak hayvanlarının barınma ihtiyacının giderilmesi için hayvan sever STK, okul ve diğer kurumlara kedi evi ve köpek kulübesi veriyor. 2018 yılı içerisinde kurumlara 73 kedi evi ve 17 köpek kulübesi verildi. Kedi Evi ve Köpek Kulübesi temini için Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekiyor.